Maltempo in arrivo | vento forte e piogge allerta gialla su Sud e Isole per lunedì 27 ottobre

Ancora maltempo sull’Italia, con vento forte e piogge che interesseranno gran parte del Paese tra la serata di oggi e l’inizio della prossima settimana. La Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse e una allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e temporali su alcune aree di Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia per la giornata di lunedì 27 ottobre. Nelle prossime ore è previsto un sensibile aumento della ventilazione, con raffiche di burrasca soprattutto al Nord-Ovest, sulle zone alpine e lungo le regioni tirreniche. Al Sud, in particolare sui settori tirrenici, sono attesi temporali intensi e mareggiate sulle coste esposte. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

