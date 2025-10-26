Maltempo in arrivo | vento forte e piogge allerta gialla su Sud e Isole per lunedì 27 ottobre
Ancora maltempo sull’Italia, con vento forte e piogge che interesseranno gran parte del Paese tra la serata di oggi e l’inizio della prossima settimana. La Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse e una allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e temporali su alcune aree di Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia per la giornata di lunedì 27 ottobre. Nelle prossime ore è previsto un sensibile aumento della ventilazione, con raffiche di burrasca soprattutto al Nord-Ovest, sulle zone alpine e lungo le regioni tirreniche. Al Sud, in particolare sui settori tirrenici, sono attesi temporali intensi e mareggiate sulle coste esposte. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Maltempo in arrivo, allerta meteo gialla sulla Campania. Attese piogge e temporali dalla serata di sabato #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Maltempo in arrivo: venti a 90 km/h e 100 mm di pioggia su #Toscana e #Friuli. La peggior tempesta della settimana, Luca Ciceroni . - X Vai su X
Maltempo, allerta meteo gialla per vento forte e temporali domani 27 ottobre: le regioni a rischio - La Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse per vento forte domani, lunedì 27 ottobre, valutando anche una allerta meteo ... Segnala fanpage.it
Maltempo, in arrivo forti raffiche di vento: allerta gialla in quattro regioni - L'avviso prevede dal pomeriggio di oggi, domenica 26 ottobre, venti da forti a burrasca con rinforzi fino a burrasca forte dai quadranti settentrionali su Piemonte e Valle d'Aosta. Secondo tg24.sky.it
Allerta meteo in Italia: nuova ondata di maltempo, scuole chiuse e aree più a rischio - Allerta meteo e maltempo in arrivo: scuole chiuse in Toscana e Liguria tra temporali, piogge intense e vento forte. Scrive notizie.it