Elezioni regionali Veneto Campania e Puglia 2025 urne aperte | alle 12 affluenza in calo I candidati al dopo Zaia De Luca ed Emiliano

Open.online | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si sono aperte alle 7 di questa mattina, domenica 23 novembre, le urne per il rinnovo dei consigli regionali di tre tra le maggiori Regioni italiane: Veneto, Puglia e Campania. In gioco, in tutti e tre i casi, c’è anche la successione ai tre uomini forti che le hanno guidate per lunghi anni – rispettivamente Luca Zaia, Michele Emiliano e Vincenzo De Luca. Le urne resteranno aperte per tutta la giornata di domenica, sino alle ore 23. Poi riapriranno nuovamente domani, lunedì 24 novembre, dalle 7 alle 15. Per poter è necessario presentarsi al proprio seggio muniti della  tessera elettorale  personale e di un valido documento di identificazione. 🔗 Leggi su Open.online

