Pescara - Modena, probabili formazioni | Un gradito ritorno e un'assenza di spessore per i gialli

Le possibili scelte di Giorgio Gorgone e Andrea Sottil per il primo match del girone di ritorno di Serie BKT di domenica 18 gennaio alle 15 allo Stadio "Adriatico" Delfini che dovranno fare a meno del loro regista Valzania per squalifica. Nuova linfa sulle fasce: tornano Faraoni e Oliveri, il primo dopo un lieve stiramento al quadricipite rimediato a metà dicembre, il secondo dopo un attacco febbrile che lo aveva tenuto fuori dalla partita contro la Juve Stabia. In difesa ecco Gravillon dopo aver saltato lo scorso match per un risentimento muscolare, out il lungodegente Pellacani che ha effettuato un intervento chirurgico al ginocchio destro a fine ottobre.🔗 Leggi su Modenatoday.it

