Si ferma per prestare soccorso e viene travolto da un’auto | morto un 25enne di Bitonto
Un ragazzo di 25 anni è stato investito e ucciso da un’auto mentre provava a soccorrere un automobilista in difficoltà. L’incidente è avvenuto intorno alle sei del mattino di oggi, sabato 1° novembre, sulla statale 16, in direzione Nord, all’altezza di Bari-Palese. Il giovane ha notato una vettura ferma fuori dalla strada ed è sceso dall’auto insieme a un amico per prestare soccorso. A quel punto, è sopraggiunto un altro automobilista, che lo ha investito e ucciso sul colpo. L’amico, rimasto ferito, è stato trasportato all’ospedale San Paolo di Bari. Le prime ricostruzioni. L’automobilista che ha ucciso il 25enne sulla statale si è fermato immediatamente. 🔗 Leggi su Open.online
