Perde il ricorso sul decreto ingiuntivo avvocato condannato a pagare la doppia tassa

La Corte tributaria di Perugia ha respinto il ricorso di un avvocato contro l'avviso di pagamento dell'Agenzia delle Entrate, che aveva applicato una doppia tassa di registro sul decreto ingiuntivo e sul rapporto professionale sottostante. La decisione evidenzia come, in assenza di specifiche esenzioni, l’imposta venga applicata su entrambe le componenti, comportando l’obbligo di pagamento di entrambe le imposte.

La Corte tributaria di Perugia boccia le sue difese: la tassazione sia sul provvedimento giudiziario che sul contratto di prestazione professionale in esso enunciato è legittima. Condannato anche a 400 euro di spese Avvocato deve pagare la doppia tassa di registro su un decreto ingiuntivo. La Corte tributaria ha bocciato il ricorso contro l'avviso dell'Agenzia delle entrate di Perugia, che aveva applicato un'imposta sia sul provvedimento giudiziario sia sul rapporto di prestazione d'opera sottostante. Anche un decreto ingiuntivo che condanna al pagamento di onorari professionali può essere soggetto a una "doppia" tassazione.

