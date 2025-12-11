Debiti Aica tribunale respinge nuova istanza di Siciliacque sul decreto ingiuntivo di 7 milioni di euro

Lo scontro legale tra Aica e Siciliacque si intensifica, con la società di sovrambito che ha presentato una nuova istanza al tribunale di Palermo per ottenere l’immediata esecutività di un decreto ingiuntivo di circa sette milioni di euro. La disputa riguarda un debito contestato, e la recentissima decisione del tribunale ha respinto la richiesta di Siciliacque.

Non accenna a placarsi lo scontro in tribunale tra Aica e Siciliacque. La società di sovrambito ha chiesto di nuovo, nei giorni scorsi, al tribunale di Palermo, l'immediata esecutività del decreto ingiuntivo di circa sette milioni di euro notificato all'Aica in riferimento a una parte del debito.

