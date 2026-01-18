Il profumo ha la capacità di evocare ricordi e emozioni legate al passato in modo immediato. Questa proprietà deriva dalla stretta connessione tra l’olfatto e le aree cerebrali coinvolte nella memoria e nelle emozioni. Un semplice odore può riportarci a momenti vissuti anni prima, come un ricordo vivido e dettagliato. Questa funzione speciale del senso dell’olfatto spiega perché un profumo può farci rivivere istantaneamente emozioni e ricordi dell’infanzia.

Hai mai annusato un vecchio astuccio di scuola o il profumo di un dolce appena sfornato e ti sei ritrovato proiettato, in un istante, a dieci o vent’anni fa? Questa sorta di “macchina del tempo” biologica non è frutto della tua immaginazione, ma di un’architettura cerebrale unica che rende l’ olfatto il senso più potente nel risvegliare le emozioni. Il fenomeno che ci fa rivivere un momento del passato attraverso una fragranza è noto come memoria olfattiva. Si tratta di una capacità straordinaria che affonda le radici nella nostra storia evolutiva: l’olfatto è infatti il senso più antico che possediamo. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Perché un profumo può farti tornare all’infanzia in un secondo?

La presenza di Federico Chiesa nella rosa della Juventus di Spalletti rappresenta una risorsa versatile e di esperienza. Potenzialmente impiegabile in diverse posizioni offensive, Chiesa può offrire opzioni tattiche e imprevedibilità. La sua capacità di inserirsi rapidamente e di contribuire sia in fase di costruzione che di finalizzazione lo rendono un elemento utile nel progetto tecnico attuale, contribuendo a rafforzare l’assetto della squadra.

Una ventata di buona sorte a fine anno? Un buon profumo può aiutare. Le note più "propizie" e perché, da indossare a Capodanno

I profumi sono spesso considerati simboli di fortuna e prosperità, soprattutto in occasioni speciali come il Capodanno. Le note aromatiche che si associano alla buona sorte variano tra tradizioni e culture, rendendo alcuni profumi ideali da indossare per attirare positività e benessere nel nuovo anno. Scopri quali fragranze possono accompagnarti in questa occasione e il loro significato simbolico.

