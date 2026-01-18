Per Politano infortunio più serio Rrahmani non ce la farà per la Juventus Ugolini
Durante la recente partita contro il Sassuolo, Matteo Politano e Amir Rrahmani hanno subito infortuni al flessore. Le condizioni di entrambi i giocatori sono state valutate, e si può prevedere che Rrahmani non sarà disponibile per la sfida contro la Juventus. Questo episodio rappresenta un aggiornamento importante per la rosa e le strategie della squadra in vista delle prossime gare.
Politano e Rrahmani non prenderanno parte alla trasferta di Champions League in Danimarca, a causa di problemi muscolari. Sky Sport conferma che entrambi i giocatori hanno accusato infortuni durante l’ultima partita, con Rrahmani che si è toccato il flessore e Politano che ha manifestato dolore mantenendo comunque il campo. La loro assenza potrebbe influenzare le scelte del tecnico in vista della prossima gara.
Napoli informa che Amir Rrahmani e Matteo Politano sono ancora in fase di monitoraggio medico. Nessuno dei due sarà disponibile per la partita contro il Copenaghen in Champions League e per le gare successive. Restano da definire i tempi di recupero, che dipenderanno dagli esiti dei controlli clinici in corso. La società fornirà aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori dettagli sul loro ritorno in campo.
