Per appassionati di remake di classici della televisione italiana, S ANDOKAN offre una saga storico-avventurosa diretta da Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo. Con un cast internazionale che include Can Yaman, Alanah Bloor, Alessandro Preziosi, Ed Westwick, John Hannah e Nadeleine Price, questa produzione rivisita storie amate in chiave moderna, mantenendo l’atmosfera originale e offrendo una nuova interpretazione di un patrimonio televisivo consolidato.

S ANDOKAN Genere: saga storico-avventurosa Regia: Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo. Con Can Yaman, Alanah Bloor, Alessandro Preziosi, Ed Westwick, John Hannahm Nadeleine Price. Su RaiUno e RaiPlay Can Yaman reinventa Sandokan: un personaggio altruista, sensibile e profondamente umano X Leggi anche › “Sandokan” versione 2025 arriva su Rai 1: Can Yaman sarà all’altezza di Kabir Bedi? Cinquant’anni dopo (era il gennaio 1976) la Rai ripropone le gesta di Sandokan, uno degli eroi che ha popolato l’immaginario di diverse generazioni. L’operazione, particolarmente ambiziosa, nasce dalla Lux Vide di Luca Bernabei, che per l’occasione ha messo in campo una co-produzione internazionale intenzionata a rilanciare i fasti di un kolossal all’epoca diretto da Sergio Sollima. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Per chi ama i remake dei successi senza tempo della tv italiana

Sandokan conquista anche gli Stati Uniti Dopo lo straordinario successo su Rai Uno la serie remake con Can Yaman, Alessandro Preziosi ed Ed Westwick arriva su Netflix. L’appuntamento è per il 19 gennaio. Davvero tanta robaaaa #sandokan #canyam - facebook.com facebook