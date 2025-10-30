Il Pisa blocca la Lazio Il posticipo della nona giornata di Serie A termina a reti bianche

Pisa - Lazio 0-0 Pisa (3-4-2-1): Semper 6.5; Caracciolo 6.5, Denoon 5.5 (1'st Calabresi 6), Canestrelli 6; Touré 5.5, Aebischer 6, Marin 6 (20'st Akinsanmiro 6), Angori 6; Cuadrado 6 (20'st Moreo 5.5), Tramoni 5 (20'st Leris 6); Nzola 6. In panchina: Scuffet, Nicolas Andrade, Hojholt, Meister, Buffon, Vural, Piccinini, Mbambi, Bonfanti, Lorran. Allenatore: Gilardino 6.5. Lazio (4-3-3): Provedel 6.5;. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Il Pisa blocca la Lazio. Il posticipo della nona giornata di Serie A termina a reti bianche

