Vecchi dopo il pareggio dell’Under 23 | Buona prima mezz’ora ecco cosa ci è mancato
Inter News 24 Il tecnico dell’Under 23 Stefano Vecchi ha parlato del pareggio maturato sul campo dell’Arzignano. Ecco cosa è mancato secondo il mister. Il tecnico dell’Inter Under 23 Stefano Vecchi ha parlato in conferenza stampa al termine della partita pareggiata dai suoi ragazzi sul campo dell’Arzignano per 1-1, risultato maturato grazie ai gol di Spinaccé e Mattioli. Di seguito le sue dichiarazioni su varie tematiche. LEGGI ANCHE: Arzignano Inter U23, finisce 1-1: Mattioli risponde a Spinaccé ECCO COSA E’ MANCATO – « Abbiamo fatto molto bene i primi 30-35 minuti, poi alla fine del primo tempo abbiamo controllato, c’è stato l’episodio un po’ così del rigore, un’entrata in scivolata, nel gesto tecnico le mani e le braccia sono difficilmente gestibili. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche questi approfondimenti
Inter U23 Triestina, Vecchi soddisfatto dopo il match di oggi: «Il cambio di modulo sta dando i suoi frutti»
Inter U23, il bilancio di Vecchi dopo 8 giornate: “La strada è quella giusta, l’obiettivo è quello di…”
"Subito un candidato sindaco". La Lega accelera dopo la delusione. Vecchi e i mal di pancia su Vannacci
SONO TORNATI DEI VECCHI AMICI ! »Mont Blanc Cricket, Masira e Shoujou sono apparsi per la prima volta dopo il timeskip, anche nell'anime!! Nel manga sono apparsi nelle miniavventure "Dalle tolde del mondo", precisamente sulla copertina del capitol - facebook.com Vai su Facebook
#30novembre 1265, #Venezia: dopo 2 deliberazioni del Maggior Consiglio, i Giustizieri Vecchi stabiliscono che i gastaldi delle Arti (con funzione di sorveglianza dell’attività) debbano tenere “da allora in poi l’ufficio soltanto per un anno” e non dare ordini senz Vai su X
Secondo pareggio per l'Inter U23, Vecchi: "Non siamo ancora al top fisicamente" - 0 sulla Pro Patria, la squadra di Vecchi è stata raggiunta nella ripresa dalla squadra di Busto Arsizio. Lo riporta tuttomercatoweb.com