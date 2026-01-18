Pandora entra in orbita | il nuovo telescopio satellitare rivoluziona lo studio degli esopianeti

Il 11 gennaio 2026, un razzo Falcon 9 di SpaceX ha lanciato dalla base di Vandenberg il satellite Pandora, parte della missione Twilight. Questo nuovo telescopio satellitare permette di studiare gli esopianeti in modo più dettagliato, contribuendo alla conoscenza del nostro universo. La sua presenza in orbita rappresenta un passo avanti importante per la ricerca astronomica e l’osservazione dello spazio.

L’11 gennaio 2026 un razzo Falcon 9 di SpaceX è decollato dalla base di Vandenberg, in California, portando in orbita una serie di piccoli satelliti come parte di una missione rideshare denominata Twilight. Tra i circa quaranta carichi utili provenienti da sette Paesi diversi figurava Pandora, un nuovo osservatorio spaziale della Nasa dedicato allo studio delle atmosfere degli esopianeti. Il lancio, avvenuto prima dell’alba, si è svolto senza anomalie e il primo stadio del razzo è rientrato regolarmente sulla zona di atterraggio LZ-4. Pandora è una missione di dimensioni contenute ma con obiettivi scientifici ben definiti: costruito da Blue Canyon Technologies e gestito dalla Nasa attraverso il programma Astrophysics Pioneers, il satellite rientra in una linea di progetti caratterizzati da costi ridotti e tempi di sviluppo relativamente brevi. 🔗 Leggi su It.insideover.com

