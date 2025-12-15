Il nuovo paradigma degli edifici intelligenti | abilitare comunità socio-culturali | lo studio di Fervo

Il nuovo paradigma degli edifici intelligenti si concentra sulla creazione di comunità socio-culturali, superando la semplice automazione degli spazi. Attraverso innovazioni tecnologiche e progettuali, si mira a coinvolgere attivamente le persone che li abitano, trasformando ambienti come uffici e campus in comunità vivaci e integrate, capaci di favorire interazioni e benessere collettivo.

Se negli ultimi anni la sfida è stata rendere gli edifici “smart e green”, oggi diventa essenziale coinvolgere le persone che li vivono, trasformando uffici, campus e spazi condivisi in vere e proprie comunità socio-culturali. Un’evoluzione che emerge da un’indagine di Fervo – realtà italiana attiva nella gestione intelligente e sostenibile del parco immobiliare – secondo cui il valore degli smart building non risiede più soltanto nei muri o negli impianti, ma nella capacità di generare benefici trasversali, valorizzando l’ecosistema degli ambienti, migliorando il benessere delle persone e accrescendo l’attrattività immobiliare. Ildenaro.it

