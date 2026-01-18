pamela camassa ufficializza con stefano dopo la rottura con filippo bisciglia

Pamela Camassa ha condiviso sui social la sua prima foto di coppia con Stefano, segnando un nuovo inizio dopo la fine della relazione con Filippo Bisciglia. La showgirl ha ufficializzato così il suo legame con Stefano, confermando un momento importante della sua vita sentimentale. Questa scelta rappresenta un passo significativo nel percorso personale di Pamela, che ha deciso di condividere pubblicamente questa nuova fase.

A novembre erano uscite le prime foto, pubblicate da Chi, che mostravano Pamela Camassa con Stefano Russo, titolare di alcuni campi sportivi. Finora la showgirl non si è mai esposta su questa nuova frequentazione. Ma oggi ha pubblicato una foto che li ritrae insieme, confermando le voci che circolavano da tempo. Dopo aver chiuso una storia lunga 17 anni, Pamela ha voltato definitivamente pagina dopo la lunga relazione avuta con Filippo Bisciglia. A fine settembre Pamela Camassa e Filippo Bisciglia annunciano la rottura: un fulmine a ciel sereno per tutti quei fan che li vedevano innamorati, ma soprattutto una coppia solida. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Pamela Camassa rompe il silenzio dopo la rottura con Filippo Bisciglia

Pamela Camassa rompe il silenzio sulla fine della sua lunga relazione con Filippo Bisciglia. La notizia ha suscitato grande interesse, riaccendendo l’attenzione sui dettagli della loro storia d’amore e sulle motivazioni della rottura. Dopo anni di stabilità, la coppia si trova ora al centro delle cronache rosa, tra curiosità e speculazioni.

