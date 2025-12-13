Pamela Camassa rompe il silenzio dopo la rottura con Filippo Bisciglia

Pamela Camassa rompe il silenzio sulla fine della sua lunga relazione con Filippo Bisciglia. La notizia ha suscitato grande interesse, riaccendendo l’attenzione sui dettagli della loro storia d’amore e sulle motivazioni della rottura. Dopo anni di stabilità, la coppia si trova ora al centro delle cronache rosa, tra curiosità e speculazioni.

Negli ultimi tempi il nome di Pamela Camassa è tornato con forza al centro delle cronache rosa, complice la fine di una relazione storica che per anni aveva rappresentato una delle coppie più solide dello spettacolo italiano. Una separazione, quella da Filippo Bisciglia, arrivata dopo tantissimo tempo insieme e comunicata senza filtri, direttamente sui social, dagli stessi protagonisti. Un annuncio che ha inevitabilmente acceso la curiosità del pubblico, desideroso di capire come stia davvero oggi la showgirl e quali siano i suoi nuovi equilibri personali. A provare a scavare un po’ più a fondo è stata Caterina Balivo nel corso della puntata del primo pomeriggio, quando Pamela Camassa è stata ospite nel salotto televisivo. Caffeinamagazine.it

