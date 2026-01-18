ORNELLA SENZA FINE | PARATA DI VIP DA FAZIO PER RICORDARE LA MITICA VANONI

Domenica 18 gennaio 2026, su Nove e in streaming su Discovery+, Fabio Fazio e Luciana Littizzetto presentano “Ornella senza fine”, una serata dedicata a Ornella Vanoni. L’evento, trasmesso in prima serata e in diretta, offre un’occasione per ricordare la carriera e il contributo della cantante italiana, attraverso una parata di ospiti e momenti dedicati alla sua musica e al suo stile.

Domenica 18 gennaio 2026 in prima serata e in diretta sul Nove, e in streaming su Discovery+, Fabio Fazio e Luciana Littizzetto tornano in TV con una serata speciale, " Ornella senza fine ". Un grande evento televisivo per celebrare e ricordare Ornella Vanoni e le sue canzoni, con grandi ospiti, tante sorprese e incursioni live nei luoghi a lei cari. Ospiti della serata, alcuni dei più grandi artisti del panorama italiano e internazionale, suoi colleghi e amici: Gianni Morandi, Fiorella Mannoia, Marco Mengoni, Toquinho, Loredana Bertè, Virginia Raffaele, Diodato. E ancora Elisa, Emma, Mahmood, Annalisa, Arisa, Noemi, Giuliano Sangiorgi, Francesco Gabbani, Malika Ayane, che interpreteranno le canzoni di Ornella Vanoni che hanno fatto la storia della musica.

