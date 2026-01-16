Il 16 gennaio 2026 Milano rende omaggio a Ornella Vanoni con una speciale iniziativa: una aiuola dedicata alla cantante. La serata vedrà la partecipazione di ospiti come Marco Mengoni, Annalisa e Mahmood, e sarà l’occasione per ricordare il contributo artistico di Vanoni. Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e il loro staff hanno organizzato una puntata di ‘Che tempo che fa’ in suo onore, celebrando la sua lunga carriera musicale.

Milano, 16 gennaio 2026 - Milano dedica un’aiuola a Ornella Vanoni, gli amici Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e il loro staff organizzano in suo omaggio una puntata di ‘Che tempo che fa’. Proprio il programma condotto da Fabio Fazio ha regalato una sorta di nuova vita a Ornella Vanoni, facendola assurgere negli ultimi anni a “diva pop” conosciuta anche dai giovanissimi. Subito dopo la scomparsa della cantante e attrice, avvenuta il 21 novembre 2025, lo staff di ‘Che tempo che fa’ si è mobilitato per un commovente tributo a questa artista immensa. Quando e dove va in onda. Ornella Vanoni ospite di Fabio Fazio nella prima puntata della nuova stagione di Che tempo che fa negli studi di Nove a Milano, 15 ottobre 2023. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Marco Mengoni, Annalisa e Mahmood fra gli ospiti della serata per Ornella Vanoni

