Olimpiadi Milano-Cortina i noleggiatori diffidano Stellantis | Pronti a farvi causa per i danni

I noleggiatori italiani esprimono preoccupazione riguardo alle recenti azioni di Stellantis in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Dopo aver richiesto un intervento urgente contro l’abusivismo, l’associazione Sistema Trasporti ha notificato una diffida legale, annunciando la possibilità di intraprendere una causa per danni. La situazione evidenzia tensioni nel settore dei trasporti e l’importanza di un quadro regolamentare chiaro in vista dell’evento olimpico.

Milano, 18 gennaio 2026 – Prima la richiesta di convocare con urgenza il tavolo antiabusivismo. Ora la diffida notificata dagli avvocati dell’associazione di ncc Sistema Trasporti, in vista di una possibile causa milionaria per risarcimento danni. Non si ferma la battaglia dei noleggiatori con conducente contro la partnership tra la Fondazione Milano-Cortina e il gruppo Stellantis, che si concretizzerà durante le Olimpiadi nell’utilizzo di circa 3mila veicoli – per metà courtesy car ed elettrificati – “a supporto di atleti, volontari, staff e federazioni che attraverseranno gli ampi territori di questi Giochi diffusi a bordo di Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professional, Lancia e Maserati”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

