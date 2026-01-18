Occupazione-lampo nell’ex scuola di via Vallarsa

Nella ex scuola di via Vallarsa, le aule della primaria sono state occupate ieri mattina da alcuni attivisti di “Fare Spazio”. L’occupazione, annunciata da uno striscione ai cancelli, si è svolta in risposta a questioni di sicurezza e al desiderio di riqualificazione degli spazi abbandonati dal settembre 2021, dopo un problema strutturale causato da un’infiltrazione d’acqua. Un’assemblea cittadina ha accompagnato l’evento, promuovendo un dialogo sulla destin

Uno striscione ai cancelli dell'ex scuola di via Vallarsa 19 annuncia il blitz. Le vecchie aule della primaria, abbandonate dal mese di settembre del 2021 dopo che un'infiltrazione d'acqua aveva svelato un problema strutturale, sono state occupate ieri mattina da alcuni attivisti della rete di comunità autogestite "Fare spazio", che hanno organizzato un'assemblea cittadina. Un'occupazione lampo "per aprire un dialogo diretto con tutte le persone che sono scese in piazza lo scorso autunno, per il diritto alla città, per difendere gli spazi sociali, contro la violenza di genere, contro la guerra e contro il genocidio del popolo Palestinese ad opera di Israele", spiegano sui social, definendo lo spazio una " Temporary Autonomous Zone ", ossia uno strumento "spesso utilizzato da chi protesta per liberare spazi e rimetterli a disposizione delle comunità".

