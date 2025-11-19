Occupazione transfemminista di Non Una di Meno a Milano TAZ nella scuola abbandonata di via Vallarsa

Milano, 19 novembre 2025 – TAZ transfemminista delle attiviste di Non Una di Meno, questo pomeriggio a Milano. Ovvero, occupazione di una scuola abbandonata (TAZ è l'acronimo di Temporary Autonomous Zone) in zona piazzale Lodi, via Vallarsa. "Occupiamo spazio per la scuola, per l'educazione sessuale, per la prevenzione della violenza ", spiega in una nota il collettivo, che questo pomeriggio ha organizzato nell'istituto un laboratorio di educazione sessuale e affettiva. Sulla facciata della scuola abbandonata è stato affisso un manifesto per rilanciare il corteo milanese del 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

