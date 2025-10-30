Vendetta redenzione e un tragico evento che mette alla prova don Giuseppe | stasera in tv la seconda puntata di Noi del Rione Sanità

Si alza il sipario sulla seconda puntata di Noi del Rione Sanità. E, neanche a dirlo, stavolta fa davvero male. Un po’ a tutti, tanto che anche don Giuseppe rischia di vacillare sotto i colpi impietosi degli avvenimenti. Stasera in tv alle 21.30 su Rai 1 va in onda la serie che la scorsa settimana ha debuttato con oltre 3 milioni di spettatori. Portando sullo schermo quel pezzo di Napoli che, come dice anche il regista Luca Miniero, non si arrende mai, nemmeno quando tutto sembra perduto. Chi avesse perso la prima puntata, può recuperarla sulla piattaforma di RaiPlay, dove è anche possibile seguire l’appuntamento di stasera in diretta streaming. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Vendetta, redenzione, e un tragico evento che mette alla prova don Giuseppe: stasera in tv la seconda puntata di "Noi del Rione Sanità"

