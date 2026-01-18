A Napoli, nel quartiere residenziale del Vomero, una banda di criminali si aggira tra i giovani durante il weekend. Le vittime vengono seguite e rapinate, con la pistola puntata in viso, spesso prima della mezzanotte. Gli episodi, che coinvolgono il furto di denaro e telefoni, evidenziano una crescente preoccupazione per la sicurezza nelle zone frequentate dai giovani.

La pistola puntata in viso quando ancora non è passata la mezzanotte: al Vomero, zona residenziale di Napoli, che durante il weekend si affolla di giovani e giovanissimi, una banda di criminali, forse più di una, segue i ragazzi, aspetta il momento giusto e li rapina in un attimo, sottraendo loro denaro e telefoni cellulari. Un copione che si ripete da tempo e che le associazioni stanno seguendo, raccogliendo le denunce. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Napoli, una banda segue i ragazzi per rapinarli

Leggi anche: Banda di giovani aggredisce coetanei con una chiave inglese: due ragazzi in ospedale

Leggi anche: Infornata di ragazzi. Ecco la banda giovane

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Napoli: rapine seriali con armi e maschere da film, due arresti

"Le hanno clonato la targa", la nuova truffa agli anziani. Banda con base a Napoli, conoscono i dialetti. Una donna arrestata a Milano #ANSA - facebook.com facebook