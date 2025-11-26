Montelabbate, città della musica. Conosciuto ai più come il paese delle pesche, il comune vanta però un’antica tradizione anche per la musica bandistica. Un’eccellenza locale, fondata 130 anni fa, che nel corso degli anni ha saputo diventare anche un importante progetto culturale, capace di far crescere una generazione di giovani musicisti. Un gruppo di ragazzi che sta contribuendo a portare nuova linfa all’interno della formazione bandistica locale e si sta impegnando nella formazione musicale degli alunni delle scuole elementari e medie. Dei 50 componenti della banda, intitolata a Gioachino Rossini, ormai oltre la metà sono giovani tra i venti e i trent’anni, molti dei quali diplomati al Conservatorio, grazie ai quali la formazione locale ha compiuto un salto di qualità nelle esecuzioni e nel repertorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Infornata di ragazzi. Ecco la banda giovane