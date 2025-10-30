Chivu non replica sul ‘rumore dei nemici' intorno all'Inter | Non mi interessa cosa dicono o cosa fanno gli altri
Le dichiarazioni di Cristian Chivu dopo la vittoria dell’Inter per 3-1 contro la Fiorentina. L'allenatore nerazzurro non replica sul 'rumore dei nemici': "Non mi interessa cosa dicono o cosa fanno gli altri". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Argomenti simili trattati di recente
Bergomi: "Il gigante nella comunicazione è Chivu e non Conte. Educazione pazzesca di Chivu in un mondo di incoerenti. Chivu valorizza il lavoro di chi c'era prima e poi non cerca alibi. Quello che è successo a Napoli non è mai successo nella storia, mai vist Vai su Facebook
Per gli allenamenti la parola chiave è diventata intensità, #Chivu la pretende da tutti i calciatori: il sergente Cristian non transige e non ammette repliche, un dittatore democratico così come si auto definisce GDS - X Vai su X
Chivu non replica sul ‘rumore dei nemici’ intorno all’Inter: “Non mi interessa cosa dicono o cosa fanno gli altri” - L’allenatore nerazzurro non replica sul ‘rumore dei nemici’: “Non mi interessa cosa dicono o cosa fanno gli ... Lo riporta fanpage.it
Inter: Chivu 'rumore dei nemici? Ho altro a cui pensare' - Il rumore dei nemici fa parte del gioco, è sempre stato di attualità però tiro avanti per la mia strada. Secondo corrieredellosport.it