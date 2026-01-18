Moviola Bologna Fiorentina ecco tutti gli episodi dubbi della sfida di Serie A | l’analisi

La partita tra Bologna e Fiorentina in Serie A ha suscitato diverse controversie riguardo alcuni episodi discussi. In questo approfondimento, analizzeremo tutti i momenti più contestati, evidenziando le decisioni arbitrali e l’intervento dell’operatore di Doveri. Un’analisi obiettiva e dettagliata per comprendere meglio le fasi più discusse della gara.

Calciomercato Hellas Verona, ufficiale l’arrivo di Pol Lirola: arriva a parametro zero. La nota del club Calciomercato Napoli: la Juve fa un ‘favore’ a Conte.Novità importanti nelle ultime ore sul colpo azzurro! Mercato Torino: un ‘paradosso’ tecnico allunga i tempi dell’affare? C’è un rischio nell’operazione dei granata.Ultimissime Infortunati Napoli: l’esito degli esami di Rrahmani e Politano. Le loro condizioni verso Copenaghen e Juventus Crystal Palace, durissimo sfogo di Glasner: tra la crisi di risultati e le scelte di mercato. Ecco cosa sta succedendo Bundesliga, altro terremoto! Sta saltando un’altra panchina importante. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Moviola Bologna Fiorentina, ecco tutti gli episodi dubbi della sfida di Serie A: l’analisi Moviola Cagliari Milan, il punto su tutti gli episodi dubbi della sfida dell’Unipol Domus

Analisi dettagliata degli episodi dubbi nella partita Cagliari-Milan all’Unipol Domus. La sfida si è conclusa con un risultato di 0-1, ma alcune decisioni arbitrali, tra cui un possibile tocco di mano di Ricci, hanno sollevato discussioni. In questo articolo, si approfondiscono le principali situazioni revisionate dalla moviola, offrendo uno sguardo obiettivo sugli episodi che hanno caratterizzato l’incontro. Leggi anche: Moviola Fiorentina Juve LIVE: gli episodi dubbi del match Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. #HellasVerona- #Bologna, la moviola: bene #Mariani, nessun dubbio sui gol x.com #HellasVerona-#Bologna, la moviola: bene #Mariani, nessun dubbio sui gol - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.