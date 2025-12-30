Due casette di libri all’Aringhese e nell’area verde della Badia

A Montale sono state installate due casette di libri, situate nel parco Sandro Pertini in località Aringhese e nell’area verde della Badia, nello spazio giochi Don Sergio Domeniconi. Questi punti offrono ai cittadini l’opportunità di scambiare libri liberamente, promuovendo la cultura e la lettura nel rispetto degli spazi pubblici. Un’iniziativa semplice che favorisce la condivisione e la partecipazione della comunità.

Due casette di libri sono state collocate in due giardini pubblici di Montale: nel parco Sandro Pertini in località Aringhese e nello spazio giochi Don Sergio Domeniconi nell’area verde della Badia. Le casette contengono libri che chiunque può prendere per leggerli mentre sosta nell’area verde o per portarli a casa. C’è la possibilità anche di aggiungere nella casetta libri che si hanno in casa e che si vogliono mettere a disposizione degli altri. Le due casette in legno sono state installate nell’ambito di un progetto della Redop, la rete bibliotecaria provinciale, alla quale ha aderito la biblioteca comunale Michele Fiesoli di Montale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Due casette di libri all’Aringhese e nell’area verde della Badia Leggi anche: Iniziati i lavori nell'area esterna della Piccola: "Spazi moderni e accoglienti con più verde" Leggi anche: La segnalazione di un lettore: "Erba altissima nell’area verde di via passo della Portella" [FOTO] Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Due casette di libri all’Aringhese e nell’area verde della Badia - Due casette di libri sono state collocate in due giardini pubblici di Montale: nel parco Sandro Pertini in località ... lanazione.it

Casette per i libri, l'idea di Massimo e Vera conquista il Veneto (e la Toscana): «Un hobby, ma ci lavora tutta la famiglia» - Sono le casette di «MV», dove M sta per Massimo Vianello, 31 anni, di Martellago, e V per Vera, la figlia di dieci anni. corrieredelveneto.corriere.it

Giornate ideali per rifornire la casetta del libri del Azienda Ospedale-Università Padova , con tanti bei libri colorati e pieni di storie pronte a portare sorrisi ai bimbi che si recano presso il pronto soccorso pediatrico. Grazie a Le casette dei libri MV! - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.