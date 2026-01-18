Ministri leader e governatori Montegrotto Terme capitale politica
La quindicesima Festa dei lettori de il Giornale si tiene quest'anno nell'esclusiva cornice dell'Esplanade Tergesteo a Montegrotto Terme. Un'occasione per unire relax, cultura e informazione, in un contesto di prestigio che richiama ministri, leader e governatori. L'evento rappresenta un momento di confronto e approfondimento, valorizzando l'importanza della lettura e del pensiero critico in un ambiente di relax e raffinatezza.
Relax, cultura e informazione sono i pilastri della quindicesima edizione della tradizionale Festa dei lettori de il Giornale, che quest'anno si svolge nell'esclusiva cornice dell'Esplanade Tergesteo - Luxury Retreat di Montegrotto Terme, in provincia di Padova. Da questa sera, e fino a venerdì 23, le luci del resort si accenderanno su dialoghi senza filtri: alcune delle firme più autorevoli di questo quotidiano si interfacceranno con ministri, protagonisti della politica e interpreti del nostro tempo, dando vita a un racconto che si fa diretto. È una festa di «appartenenza», che nasce per riunire e incontrare la comunità dei lettori de il Giornale ed è un'occasione per prendersi il tempo per analizzare il mondo che cambia Questa sera, dopo un primo incontro con i lettori, Gabriele Barberis, caporedattore della Politica de il Giornale, intervisterà Alberto Stefani (Lega), neo eletto presidente della Regione Veneto, scelto dai cittadini per governare uno dei motori economici del Paese, che ha raccolto poco più di un mese fa il testimone di Luca Zaia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
