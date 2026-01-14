Domenica di volley a Montegrotto Terme

Da padovaoggi.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 18 gennaio, il Palaberta di Montegrotto Terme ospiterà un evento di volley con due partite in programma. Un’occasione per gli appassionati di sport di seguire incontri di qualità e vivere un momento di svago nel territorio. L’appuntamento è aperto a tutti coloro che desiderano trascorrere una giornata dedicata alla pallavolo, tra sport, spettacolo e socialità.

Se ami lo sport, non puoi mancare al Palaberta di Montegrotto Terme domenica 18 gennaio: due partite imperdibili, emozioni garantite e.un pizzico di spettacolo extra!? 15.30 – U18 Gold: Abano Montegrotto Volley contro Volley Salese? 18.30 – Serie B1: Banca Annia Padova sfida Pallavolo Don. 🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

Leggi anche: Capodanno tropicale all’Hotel Mioni Royal San di Montegrotto Terme

Leggi anche: "Altre menti origini" - Presentazione corso di filosofia a Montegrotto Terme

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Pallavolo: doppio appuntamento al Palaberta.

domenica volley montegrotto termePallavolo: doppio appuntamento al Palaberta - 30, il Palaberta ospiterà l'incontro di Serie B1 femminile della società Aduna ... padovaoggi.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.