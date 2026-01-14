Domenica di volley a Montegrotto Terme

Domenica 18 gennaio, il Palaberta di Montegrotto Terme ospiterà un evento di volley con due partite in programma. Un’occasione per gli appassionati di sport di seguire incontri di qualità e vivere un momento di svago nel territorio. L’appuntamento è aperto a tutti coloro che desiderano trascorrere una giornata dedicata alla pallavolo, tra sport, spettacolo e socialità.

Partite UISP prossimo WEEKEND: Domenica 18 al Palazzetto Azzurri con inizio gara alle 11.30 la PALLAVOLO GROSSETO ROSSA seguita da Valentina Corsetti giocherà contro l’ ASD VOLLEY PIOMBINO. Sempre Domenica e sempre al PalAzzurri, l’ UNDE facebook

| INTERVISTA Bartha a RTTR Volley: “Fra mercoledì e domenica due partite importanti per la nostra classifica. Vogliamo continuare a correre per il primato” # #trentinonelcuore x.com

