Domenica di volley a Montegrotto Terme
Domenica 18 gennaio, il Palaberta di Montegrotto Terme ospiterà un evento di volley con due partite in programma. Un’occasione per gli appassionati di sport di seguire incontri di qualità e vivere un momento di svago nel territorio. L’appuntamento è aperto a tutti coloro che desiderano trascorrere una giornata dedicata alla pallavolo, tra sport, spettacolo e socialità.
Se ami lo sport, non puoi mancare al Palaberta di Montegrotto Terme domenica 18 gennaio: due partite imperdibili, emozioni garantite e.un pizzico di spettacolo extra!? 15.30 – U18 Gold: Abano Montegrotto Volley contro Volley Salese? 18.30 – Serie B1: Banca Annia Padova sfida Pallavolo Don. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Leggi anche: Capodanno tropicale all’Hotel Mioni Royal San di Montegrotto Terme
Leggi anche: "Altre menti origini" - Presentazione corso di filosofia a Montegrotto Terme
Pallavolo: doppio appuntamento al Palaberta.
Pallavolo: doppio appuntamento al Palaberta - 30, il Palaberta ospiterà l'incontro di Serie B1 femminile della società Aduna ... padovaoggi.it
Partite UISP prossimo WEEKEND: Domenica 18 al Palazzetto Azzurri con inizio gara alle 11.30 la PALLAVOLO GROSSETO ROSSA seguita da Valentina Corsetti giocherà contro l’ ASD VOLLEY PIOMBINO. Sempre Domenica e sempre al PalAzzurri, l’ UNDE facebook
| INTERVISTA Bartha a RTTR Volley: “Fra mercoledì e domenica due partite importanti per la nostra classifica. Vogliamo continuare a correre per il primato” # #trentinonelcuore x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.