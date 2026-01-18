Mini turnover per Allegri Pulisic dal 1' | Milan-Lecce le probabili formazioni
Alle 20.45 al San Siro si disputa Milan-Lecce, gara valida per la 21ª giornata di Serie A. Allegri potrebbe effettuare un mini turnover, con Pulisic titolare dall'inizio. Di seguito le probabili formazioni e le possibili scelte dei due allenatori per questa sfida.
Questa sera alle 20.45 il Milan ospita il Lecce a San Siro, match valevole per la 21esima giornata di Serie A. Mini turnover per Allegri con possibile chance per Estupinan sulla fascia sinistra e il ritorno di Pulisic in attacco con Leao. Le probabili formazioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Milan-Lecce, Allegri pensa al turnover: Pulisic verso il ritorno
Il Milan si prepara ad affrontare il match contro il Lecce, valido per la Serie A, dopo la vittoriosa trasferta di Como. In vista di questa sfida, Allegri valuta un turnover, con Pulisic in forse per il ritorno in campo. A meno di 48 ore dalla partita, i rossoneri cercano continuità in una gara importante per mantenere il passo in campionato.
Como-Milan, probabili formazioni: Allegri con le sicurezze a centrocampo. Ballottaggio Nkunku-Pulisic
Analizziamo le probabili formazioni di Como-Milan, partita valida per il recupero della 16ª giornata di Serie A. Allegri punta su elementi di sicurezza a centrocampo, mentre si svolge un duello tra Nkunku e Pulisic per un posto in avanti. Ecco le possibili scelte degli allenatori alla vigilia del match al Sinigaglia, un confronto importante per la classifica e il proseguo della stagione.
QUI MILANELLO | Allegri carica il Milan «Noi fortunati È una mancanza di rispetto». Max Allegri spegne le polemiche e guarda avanti: contro il Lecce conta solo vincere, anche giocando meno bene. Probabile XI Leao e Pulisic dal 1’ Mini turnover, ch x.com
Il tecnico pensa ad un mini turnover per far rifiatare gli azzurri più utilizzati - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.