minestrone selex ritirato per alcaloidi tropanici attenzione anche alle crocchette per cani

Il Ministero della Salute ha annunciato il ritiro di un lotto di minestrone 14 verdure surgelate del marchio Selex, a causa della possibile presenza di alcaloidi tropanici. Si segnala inoltre attenzione alle crocchette per cani, in relazione a eventuali rischi per la salute. È importante seguire le indicazioni ufficiali e verificare la presenza del prodotto nei propri acquisti.

Il minestrone è stato prodotto da Agrifood Abruzzo Srl per Selex Gruppo Commerciale Spa, nello stabilimento di Borgo Strada 14, 87 – Celano (AQ).Il richiamo è stato comunicato anche dai supermercati A&O e Famila. Contatti: Per informazioni, chiamare il numero verde Selex 800 992992.Si raccomanda di non consumare il prodotto se appartenente al lotto indicato e di riportarlo al punto vendita per sostituzione o rimborso. Il Ministero della Salute ha segnalato anche il richiamo di un lotto di crocchette per cani Wilky Dog Adult con maiale, a causa di una positività a Salmonella, comunicata dall’Azienda Sanitaria Regionale del Molise (ASREM). 🔗 Leggi su Cibosia.it

