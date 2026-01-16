Minestrone surgelato Selex richiamato lotto per rischio contaminazione

Il Ministero della Salute ha annunciato il richiamo del Minestrone 14 Verdure Surgelate Selex, a causa di un possibile rischio di contaminazione. Si invita chi ha acquistato il prodotto con il lotto interessato a non consumarlo e a seguire le indicazioni fornite dalle autorità. È importante verificare il numero di lotto sulla confezione per garantire la sicurezza alimentare.

Il sito del Ministero della Salute ha pubblicato un richiamo alimentare relativo al Minestrone 14 Verdure Surgelate a marchio Selex. Il motivo del richiamo ministeriale è correlato alla possibile presenza nel prodotto di alcaloidi del tropano. Il richiamo è relativo a un unico lotto del prodotto ( L25265 ) e tutti gli altri devono essere considerati sicuri. Chi avesse acquistato il lotto in questione, deve evitare di consumarlo e riportarlo al punto vendita, dove potrà optare per il rimborso o per un cambio alla pari. Richiamato minestrone per rischio alcaloidi del tropano. Il prodotto interessato è venduto in confezioni da 450 grammi, con scadenza fissata a dicembre 2027. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

