Inter News 24 Vlahovic da leader dopo Cremonese Juve: «Spalletti? Ha modi che funzionano, ma quello che ci siamo detti in spogliatoio.». Le parole. L’attaccante della Juventus Dusan Vlahovic ha espresso soddisfazione per la vittoria sulla Cremonese, la prima sotto la guida del nuovo allenatore Luciano Spalletti. Intervenuto a DAZN, il serbo ha elogiato i metodi del tecnico toscano, definendoli “funzionanti”, pur preferendo mantenere la riservatezza sulle indicazioni tattiche ricevute nello spogliatoio. Vlahovic ha ribadito la sua totale concentrazione sul lavoro e sulla squadra. Ha sottolineato l’importanza dei tre punti ottenuti e ha fissato l’obiettivo: ottenere due vittorie nelle prossime due partite prima della sosta per le nazionali. 🔗 Leggi su Internews24.com

