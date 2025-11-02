Vlahovic da leader dopo Cremonese Juve | Spalletti? Ha modi che funzionano ma quello che ci siamo detti in spogliatoio…
Inter News 24 Vlahovic da leader dopo Cremonese Juve: «Spalletti? Ha modi che funzionano, ma quello che ci siamo detti in spogliatoio.». Le parole. L’attaccante della Juventus Dusan Vlahovic ha espresso soddisfazione per la vittoria sulla Cremonese, la prima sotto la guida del nuovo allenatore Luciano Spalletti. Intervenuto a DAZN, il serbo ha elogiato i metodi del tecnico toscano, definendoli “funzionanti”, pur preferendo mantenere la riservatezza sulle indicazioni tattiche ricevute nello spogliatoio. Vlahovic ha ribadito la sua totale concentrazione sul lavoro e sulla squadra. Ha sottolineato l’importanza dei tre punti ottenuti e ha fissato l’obiettivo: ottenere due vittorie nelle prossime due partite prima della sosta per le nazionali. 🔗 Leggi su Internews24.com
Argomenti simili trattati di recente
#Juventus: #Vlahovic torna leader, come lo utilizzerà #Spalletti - X Vai su X
Oggi abbiamo visto una delle migliori prestazioni di #Vlahovic: corsa, grinta, carattere e tanta leadership! Avanti così Dusan! #JuventusUdinese #SerieA - facebook.com Vai su Facebook
Cremonese-Juventus 1-2, le pagelle: Kostic rinato (7), Vlahovic leader (7). Sorpresa Koopmeiners (6,5) - L'esordio ufficiale di Spalletti sulla panchina della Juventus si conclude con una vittoria sul campo della Cremonese. Segnala msn.com
Vlahovic dopo Cremonese-Juventus: "Dobbiamo cambiare alcune abitudini". VIDEO - Dopo la vittoria di Cremona, ha parlato a Sky Sport Dusan Vlahovic: "Abbiamo alcune abitudini da cambiare, ci siamo abbassati senza un motivo - Come scrive sport.sky.it
Vlahovic titolare nella prima Juve di Spalletti? Decisione presa in vista della Cremonese, tutti i dettagli sulla scelta legata al numero 9 - Decisione presa sul numero 9 bianconero, tutti i dettagli L’era di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus inizia subi ... Scrive juventusnews24.com