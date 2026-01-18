Milan-Lecce domenica 18 gennaio 2026 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici I rossoneri vogliono essere l’anti Inter

Domenica 18 gennaio 2026, alle ore 20:45, il Milan ospita il Lecce a San Siro. In questa partita, analizzeremo le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici, con i rossoneri determinati a consolidare la propria posizione e a sfidare l’Inter nella corsa allo Scudetto, dopo il recente successo sul Como. Un incontro importante per il cammino del Milan in questa stagione.

Dopo il successo prezioso sul campo del Como, il Milan si candida a essere l’outsider principale all’Inter nella corsa Scudetto, ma ora affronta il Lecce a San Siro. I rossoneri sono rimasti a -3 dal vertice e sono riusciti a tenere alle proprie spalle i campioni d’Italia del Napoli, oltre che a tornare al successo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Domenica 18 gennaio 2026 alle ore 20:45 si gioca Milan-Lecce, una sfida valida per la Serie A. In questa occasione, analizzeremo le formazioni, le quote e i pronostici, considerando la recente vittoria del Milan sul Como e le ambizioni dei rossoneri di contendere l’Inter in classifica. Un match da seguire attentamente per capire le strategie e le possibilità di entrambe le squadre in questa fase della stagione.

OFFICIAL Milan lineup vs. Lecce: Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Rabiot, Estupinan; Leao, Pulisic x.com

