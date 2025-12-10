Van Dijk Liverpool sospiro di sollievo a San Siro | Vincere ora conta tantissimo
Dopo la vittoria contro l’Inter a San Siro, Van Dijk dei Liverpool esprime l’importanza di questo risultato. Il capitano dei Reds sottolinea come sia fondamentale per la squadra consolidare la fiducia e proseguire con slancio nella competizione europea, evidenziando il valore di un successo che assume un ruolo cruciale in questa fase della Champions League.
Inter News 24 Van Dijk Liverpool racconta il peso specifico del successo contro l’Inter: il capitano dei Reds, intervistato dopo la gara di Champions. Dopo settimane complicate, il Liverpool ritrova respiro e fiducia grazie alla vittoria ottenuta a San Siro contro l’Inter. Un successo pesante, arrivato in una fase cruciale della stagione europea, che permette ai Reds di rilanciarsi anche sul piano psicologico. Al termine del match, a commentare la prestazione e soprattutto l’importanza del risultato è stato Virgil van Dijk, capitano e leader della difesa inglese. Il centrale olandese, intervistato ai microfoni di Amazon Prime UK, ha trasmesso tutta la soddisfazione per una vittoria che rappresenta molto più dei tre punti. 🔗 Leggi su Internews24.com
C'era un rigore per l'Inter? L'analisi sul mano di Van Dijk. VIDEO - Liverpool c'è un altro episodio che merita di essere analizzato: nel corso del 1° tempo, poco dopo il ... sport.sky.it scrive
Van Dijk fa infuriare l’Inter: il commento sul rigore del Liverpool è incredibile - Il difensore olandese dei Reds ha commentato a caldo il rigore assegnato dall'arbitro in favore della sua squadra ... Secondo spaziointer.it
Rompipallone.it. . Van Dijk, Szoboszlai e Arne Slot: capitano, match winner e allenatore del Liverpool si sono espressi sul rigore concesso ai Reds che ha deciso la sfida contro l'Inter... e l'impressione è che nessuno dei tre sia veramente convinto del fischio de Vai su Facebook
Ho chiesto sia a #Szoboszlai che a van Dijk cosa pensassero del rigore assegnato al Liverpool. Entrambi se ne sono usciti con un: “Decisione dell’arbitro”. Evidente come sappiamo perfettamente non fosse mai penalty. #InterLiverpool Vai su X
Amazon si accorda con l’Agenzia delle Entrate: verserà 723 milioni. Per la Procura avrebbe dovuto pagare 3 ... ilfattoquotidiano.it
Avatar: La Leggenda di Aang – Online il trailer della seconda stagione della serie Netflix! nerdpool.it
Leucemie "incurabili": un nuovo trattamento cancella la malattia in oltre la metà dei pazienti nerdpool.it
Tatiana si racconta a “Chi l’ha visto?”: cosa è successo con Dragos in quei 10 giorni tvzap.it
Ucraina: Silvestri, 'Salvini rinnega politica governo di ultimi tre anni' iltempo.it
La spinta delle imprese italiane verso la sostenibilità, la transizione green diventa terreno fertile per ... nuovasocieta.it