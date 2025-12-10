Van Dijk Liverpool sospiro di sollievo a San Siro | Vincere ora conta tantissimo

Dopo la vittoria contro l’Inter a San Siro, Van Dijk dei Liverpool esprime l’importanza di questo risultato. Il capitano dei Reds sottolinea come sia fondamentale per la squadra consolidare la fiducia e proseguire con slancio nella competizione europea, evidenziando il valore di un successo che assume un ruolo cruciale in questa fase della Champions League.

Inter News 24 Van Dijk Liverpool racconta il peso specifico del successo contro l’Inter: il capitano dei Reds, intervistato dopo la gara di Champions. Dopo settimane complicate, il Liverpool ritrova respiro e fiducia grazie alla vittoria ottenuta a San Siro contro l’Inter. Un successo pesante, arrivato in una fase cruciale della stagione europea, che permette ai Reds di rilanciarsi anche sul piano psicologico. Al termine del match, a commentare la prestazione e soprattutto l’importanza del risultato è stato Virgil van Dijk, capitano e leader della difesa inglese. Il centrale olandese, intervistato ai microfoni di Amazon Prime UK, ha trasmesso tutta la soddisfazione per una vittoria che rappresenta molto più dei tre punti. 🔗 Leggi su Internews24.com

