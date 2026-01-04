Previsioni meteo per lunedì 5 gennaio a Modena: la giornata si presenterà con cieli prevalentemente poco nuvolosi, con qualche possibile addensamento nel pomeriggio. Non sono attese precipitazioni significative, garantendo condizioni stabili e asciutte. Si consiglia comunque di verificare eventuali aggiornamenti locali prima di pianificare attività all'aperto.

A Modena domani cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 4°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 383m. I venti. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

© Modenatoday.it - Meteo | Previsioni per lunedì 5 gennaio

