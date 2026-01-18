Mathieu van der Poel dominatore a Benidorm | Spinto per due giri speravo che dietro si guardassero

Mathieu van der Poel si è aggiudicato la decima vittoria stagionale nel ciclocross a Benidorm, in Spagna, durante una tappa della Coppa del Mondo. La sua prestazione ha evidenziato una strategia di forza e pazienza, sfruttando un allungo nel finale. Un risultato che conferma il suo ruolo di protagonista nel panorama internazionale di questa disciplina.

Mathieu van der Poel ha firmato la decima vittoria stagionale nel ciclocross, giganteggiando in lungo e in largo a Benidorm (Spagna), dove è andata in scena una tappa della Coppa del Mondo. L’imbattibilità del fuoriclasse olandese tocca ormai i due anni, oggi ha fatto la differenza già nel primo degli otto giri in programma e ha tramortito la concorrenza guidata dal sua connazionale Tibor Del Grosso. Mathieu van der Poel ha analizzato la propria prestazione nella consueta intervista rilasciata al termine della gara: “ Non mi aspettavo di rimanere da solo così presto e per così tanto, normalmente non è così nel circuito di Benidorm. 🔗 Leggi su Oasport.it

Mathieu van der Poel ha deciso di partecipare alla tappa di Benidorm della Coppa del Mondo di ciclocross, prevista per domenica 18 gennaio in Spagna. Dopo aver inizialmente confermato la sua presenza e poi rinunciato, il campione ha riconsiderato la sua partecipazione, tornando a inserirsi nel roster ufficiale. La sua presenza rappresenta un’importante opportunità per il circuito e gli appassionati di ciclismo.

