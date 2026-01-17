Mathieu van der Poel ci ripensa e correrà a Benidorm | caccia alla Coppa del Mondo di ciclocross
Mathieu van der Poel ha deciso di partecipare alla tappa di Benidorm della Coppa del Mondo di ciclocross, prevista per domenica 18 gennaio in Spagna. Dopo aver inizialmente confermato la sua presenza e poi rinunciato, il campione ha riconsiderato la sua partecipazione, tornando a inserirsi nel roster ufficiale. La sua presenza rappresenta un’importante opportunità per il circuito e gli appassionati di ciclismo.
Prima figurava nella entry list, poi era arrivata la comunicazione che non avrebbe partecipato, infine l’ultimo cambio di idea: Mathieu van der Poel correrà la tappa della Coppa del Mondo di ciclocross, che andrà in scena domenica 18 gennaio a Benidorm (Spagna). Il tira e molla si è concluso alla vigilia dell’evento in terra iberica: il Campione del Mondo non aveva pianificato la presenza in questo evento, ma il fatto di essere al comando della classifica generale sembra avere convinto il 30enne. A comunicarlo è stata la Alpecin-Premier Tech, la squadra in cui milita l’ultimo vincitore di Milano-Sanremo e Parigi-Roubaix: “ Sorpresa sorpresa, Mathieu Van Der Poel sarà al via domani a Benidorm. 🔗 Leggi su Oasport.it
