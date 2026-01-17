Mathieu van der Poel ha deciso di partecipare alla tappa di Benidorm della Coppa del Mondo di ciclocross, prevista per domenica 18 gennaio in Spagna. Dopo aver inizialmente confermato la sua presenza e poi rinunciato, il campione ha riconsiderato la sua partecipazione, tornando a inserirsi nel roster ufficiale. La sua presenza rappresenta un’importante opportunità per il circuito e gli appassionati di ciclismo.

Prima figurava nella entry list, poi era arrivata la comunicazione che non avrebbe partecipato, infine l’ultimo cambio di idea: Mathieu van der Poel correrà la tappa della Coppa del Mondo di ciclocross, che andrà in scena domenica 18 gennaio a Benidorm (Spagna). Il tira e molla si è concluso alla vigilia dell’evento in terra iberica: il Campione del Mondo non aveva pianificato la presenza in questo evento, ma il fatto di essere al comando della classifica generale sembra avere convinto il 30enne. A comunicarlo è stata la Alpecin-Premier Tech, la squadra in cui milita l’ultimo vincitore di Milano-Sanremo e Parigi-Roubaix: “ Sorpresa sorpresa, Mathieu Van Der Poel sarà al via domani a Benidorm. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Mathieu van der Poel ci ripensa e correrà a Benidorm: caccia alla Coppa del Mondo di ciclocross

Leggi anche: Ciclocross, Mathieu Van Der Poel salta la tappa di Coppa del Mondo di Benidorm

Leggi anche: Mathieu van der Poel aggiunge una gara di ciclocross? Spiragli su domenica, è caccia alla Coppa del Mondo

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Perché marzo è sempre il mese di Van der Poel; Mathieu van der Poel si ritira mentre torna Tom Pidcock? Possibile rientro del britannico nel ciclocross nella stagione 2026/2027; Ciclocross, Mathieu Van Der Poel aggiunge la prova di Coppa del Mondo di Benidorm al suo programma? I Paesi Bassi lo hanno convocato; Mathieu van der Poel aggiunge una gara di ciclocross? Spiragli su domenica, è caccia alla Coppa del Mondo.

Mathieu van der Poel ci ripensa e correrà a Benidorm: caccia alla Coppa del Mondo di ciclocross - Prima figurava nella entry list, poi era arrivata la comunicazione che non avrebbe partecipato, infine l'ultimo cambio di idea: Mathieu van der Poel ... oasport.it