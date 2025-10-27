Incendio nella notte due auto distrutte dalle fiamme in strada

Incendio nella notte a Milano. Due auto sono state avvolte e distrutte dalle fiamme in via Don Rodrigo, in zona Chiesa Rossa, poco dopo le tre e mezza della nottata tra domenica 26 e lunedì 27 ottobre. Le fiamme hanno danneggiato una Citroen e una Volkswagen, propagandosi da una vettura all'altra. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

