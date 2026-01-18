Durante l’ultima puntata di Domenica In, Mara Venier si è mostrata visibilmente emozionata, non riuscendo a trattenere le lacrime di fronte a un momento di grande commozione. La perdita di Tony Dallara, figura fondamentale della musica italiana, ha suscitato un forte dolore tra colleghi e fan, lasciando un vuoto nel panorama musicale e televisivo del nostro paese.

Il mondo della musica e dello spettacolo italiano si è svegliato con un profondo senso di vuoto in seguito alla notizia della scomparsa di Tony Dallara, il celebre urlatore che ha segnato un’epoca irripetibile della nostra canzone. La notizia, giunta il 16 gennaio 2026, ha scosso non solo i fan di lunga data, ma anche i colleghi che per decenni hanno condiviso con lui i palchi e gli studi televisivi più prestigiosi d’Italia. Durante l’ultima puntata di Domenica In, la conduttrice Mara Venier ha voluto rendere omaggio a questo gigante della musica leggera, trasformando l’apertura del programma in un momento di autentica commozione collettiva che ha coinvolto l’intero studio e il pubblico a casa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Mara Venier in lacrime a Domenica In: “Non è riuscita a trattenere la commozione”. Dolore troppo forte

Leggi anche: Domenica In, Mara Venier in lacrime

Leggi anche: Domenica In, le lacrime di Mara Venier per Sandro Giacobbe

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

“Mi hanno detto che non potevo portare mia moglie e mio figlio”. A Domenica In, Bobby Solo sorprende Mara Venier e accende la curiosità in studio. Un piccolo giallo in diretta e la promessa: “A marzo torniamo tutti insieme”. - facebook.com facebook

Mara Venier spiega come stanno i #ricchiepoveri dopo la caduta in diretta a #DomenicaIn x.com