Domenica In Mara Venier in lacrime
Mara Venier non si trattiene. Durante la puntata in onda il 7 dicembre su Rai 1, la conduttrice di Rai 1 si lascia andare. L'occasione? L'omaggio a Sandro Giacobbe. Il cantautore è scomparso all'età di 75 anni a causa di una malattia. Negli ultimi 2 anni era stato più volte ospite di Domenica In e proprio nel salotto della Venier, con sua moglie Marina, aveva parlato della malattia con cui conviveva da anni. "Negli ultimi 2 anni era venuto qui ospite a Domenica In, abbracciamo la moglie Marina. Due brave persone". Poi, visibilmente commossa, la conduttrice manda in onda una clip che lo ricorda. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
