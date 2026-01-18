Mani sorrisi e candeline | in tanti nella chiesa di Sant' Eustachio per la Giornata dei Ragazzi Missionari

Nella chiesa di Sant'Eustachio a Pastena si è svolta la Giornata Mondiale dei Ragazzi Missionari 2026, un momento di incontro e riflessione dedicato ai giovani e alla solidarietà. Con mani, sorrisi e candeline, i partecipanti hanno condiviso il tema

"Accendiamo la Speranza". Questo il tema della GMMRM - Giornata Mondiale dei Ragazzi Missionari 2026 che si è svolta ieri in Diocesi, nella vivace ed accogliente parrocchia di Sant'Eustachio a Pastena. Il CMD-Centro Missionario Diocesano, guidato da Don Marco Raimondo, con una generosa e fattiva. L' Arcivescovo, Monsignor Andrea Bellandi, ha benedetto i numerosi bambini e ragazzi presenti introducendo le attività con un invito alla gioia della condivisione del messaggio di Gesù, che è il primo ...

