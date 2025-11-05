Raid nella notte a Sant' Eustachio | auto saccheggiate e danneggiate da ignoti
Raid nella notte, nella zona orientale di Salerno: numerose, in particolare, le segnalazioni a Sant’Eustachio, dove alcuni automobilisti hanno trovato danni alle loro vetture in sosta. Portati via oggetti di poco valore dall'interno dei veicoli: accertamenti in corso, per far luce. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
