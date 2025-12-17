Vegliano il figlio morto in un incidente ore dopo si accorgono che è un altro ragazzo | denunciato l'ospedale

Dopo aver vegliato il corpo sbagliato per 48 ore, i genitori di Jacopo, il 17enne morto in un incidente a Pisa, hanno scoperto lo scambio con un altro ragazzo deceduto nello stesso sinistro. L'episodio ha portato alla denuncia dell'ospedale, evidenziando gravi errori nella gestione dei corpi e suscitando preoccupazioni sulla sicurezza e l'organizzazione delle strutture sanitarie.

I genitori di Jacopo, 17enne morto in un incidente a Pisa a settembre, hanno vegliato il corpo sbagliato scoprendo dopo 48 ore lo scambio con un altro ragazzo deceduto nello stesso sinistro. La madre e il padre hanno presentato una denuncia querela nei confronti dell'ospedale per fare luce sull'accaduto. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Medici non si accorgono di aver reciso l’arteria a paziente morto dopo il coma: risarcimento da 1 milione al figlio Leggi anche: Vegliano un altro invece del figlio morto: denunciato l’ospedale Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Vegliano madre deceduta da giorni per i figli è morte apparente Vegliano il figlio morto in un incidente, ore dopo si accorgono che è un altro ragazzo: denunciato l’ospedale - I genitori di Jacopo, 17enne morto in un incidente a Pisa a settembre, hanno vegliato il corpo sbagliato scoprendo dopo 48 ore lo scambio con un altro ... fanpage.it

Vegliano un altro ragazzo invece del figlio morto: denunciato l’ospedale - All’ospedale lo scambio dei due giovani, ma l’errore fu scoperto solo 48 ore dopo ... msn.com

Vegliano un altro ragazzo invece del figlio morto: denunciato l’ospedale x.com

Non è una bella cosa fare del male a chiunque, ma se quel chiunque è un napoletano ed è un bambino,... Quel male ci pensera' Lui a fartela pagare... «A Firenze mio figlio di 9 anni costretto a mettere alla rovescia la maglia del Napoli» “Antonio è arrivato allo - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.