Vegliano il figlio morto in un incidente ore dopo si accorgono che è un altro ragazzo | denunciato l'ospedale

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo aver vegliato il corpo sbagliato per 48 ore, i genitori di Jacopo, il 17enne morto in un incidente a Pisa, hanno scoperto lo scambio con un altro ragazzo deceduto nello stesso sinistro. L'episodio ha portato alla denuncia dell'ospedale, evidenziando gravi errori nella gestione dei corpi e suscitando preoccupazioni sulla sicurezza e l'organizzazione delle strutture sanitarie.

Immagine generica

I genitori di Jacopo, 17enne morto in un incidente a Pisa a settembre, hanno vegliato il corpo sbagliato scoprendo dopo 48 ore lo scambio con un altro ragazzo deceduto nello stesso sinistro. La madre e il padre hanno presentato una denuncia querela nei confronti dell'ospedale per fare luce sull'accaduto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Medici non si accorgono di aver reciso l’arteria a paziente morto dopo il coma: risarcimento da 1 milione al figlio

Leggi anche: Vegliano un altro invece del figlio morto: denunciato l’ospedale

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Vegliano madre deceduta da giorni per i figli è morte apparente

Video Vegliano madre deceduta da giorni per i figli è morte apparente

vegliano figlio morto incidenteVegliano il figlio morto in un incidente, ore dopo si accorgono che è un altro ragazzo: denunciato l’ospedale - I genitori di Jacopo, 17enne morto in un incidente a Pisa a settembre, hanno vegliato il corpo sbagliato scoprendo dopo 48 ore lo scambio con un altro ... fanpage.it

vegliano figlio morto incidenteVegliano un altro ragazzo invece del figlio morto: denunciato l’ospedale - All’ospedale lo scambio dei due giovani, ma l’errore fu scoperto solo 48 ore dopo ... msn.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.