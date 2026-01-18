Il direttore del laboratorio di tossicologia forense dell’Università di Ferrara, esperto in analisi delle sostanze stupefacenti, analizza i sequestri di nuove droghe per tracciare l’identikit delle sostanze e fornire rapporti alla Casa Bianca. La sua attività si inserisce nel quadro delle strategie di contrasto alle nuove droghe, contribuendo con competenza e precisione alla lotta contro il traffico illecito.

E’ direttore del laboratorio di tossicologia forense dell’università di Ferrara e consulente della Dcsa, la Direzione centrale per i servizi antidroga. Deputato al coordinamento info-investigativo per il contrasto dei traffici illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope, il professor Matteo Marti, 57 anni, rappresenta la stessa direzione alla Casa Bianca. Cannabinoidi sintetici, fentanyl, oppioidi sono il suo ‘pane’ quotidiano. Passano sotto la lente del suo microscopio le partite di droga sequestrate dalle forze dell’ordine. E’ lui che cerca nuove sostanze, le analizza per mettere in guardia dai rischi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Lo 007 delle nuove droghe: "Dai sequestri traccio l'identikit. E faccio rapporto alla Casa Bianca"

