Chi è Rahmanullah Lakanwal l’afghano fuggito dai talebani accusato della sparatoria alla Casa Bianca

Fanpage.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rahmanullah Lakanwal, 29 anni, afghano arrivato nel 2021 con “Allies Welcome”, è accusato di aver ferito due membri della Guardia Nazionale in una sparatoria vicino alla Casa Bianca. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: 232 Rahmanullah Lakanwal L8217afghano