Chi è Rahmanullah Lakanwal l’afghano fuggito dai talebani accusato della sparatoria alla Casa Bianca
Rahmanullah Lakanwal, 29 anni, afghano arrivato nel 2021 con “Allies Welcome”, è accusato di aver ferito due membri della Guardia Nazionale in una sparatoria vicino alla Casa Bianca. 🔗 Leggi su Fanpage.it
L'uomo che ha sparato e ferito gravemente due soldati della Guardia Nazionale a Washington è un migrante afghano di 29 anni, Rahmanullah Lakanwal, arrivato negli Stati Uniti nel 2021. Aveva lavorato in passato con le forze armate americane in Afghanistan