LIVE Virtus Bologna-Treviso 88-77 Serie A basket 2026 in DIRETTA | i padroni di casa fanno 13 e si confermano in vetta alla Serie A!

Segui la cronaca della partita tra Virtus Bologna e Treviso, valida per la Serie A 2026. La Virtus ha conquistato la tredicesima vittoria stagionale, mantenendo il primo posto in classifica. Restate aggiornati con la nostra diretta per tutte le fasi dell'incontro e le dichiarazioni post gara. Al termine, vi ringraziamo per averci seguito e vi invitiamo a tornare per i prossimi appuntamenti live.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La nostra Diretta Live finisce qui! Vi auguriamo buona serata e vi diamo appuntamento al prossimo evento LIVE! Con questa vittoria la Virtus fa 13 in campionato e si conferma al vertice della Serie A. Notte fonda, invece, per Treviso che in base al risultato di Brescia dovrà vedere la sua posizione in classifica. Tuttavia gli ospiti nel 4° quarto sono dirompenti e mettono sotto pressione il team di Ivanovic. Servono alcuni begli spunti di Diouf, Hackett e Alston per arginare la rimonta veneta. Partita “facile” per 3 su 4 quarti per la Virtus. Treviso fino all’ultimo parziale sembra non riuscire a fermare gli attacchi dei padroni di casa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Treviso 88-77, Serie A basket 2026 in DIRETTA: i padroni di casa fanno 13 e si confermano in vetta alla Serie A! LIVE Virtus Bologna-Treviso 25-12, Serie A basket 2026 in DIRETTA: padroni di casa in vantaggio all’inizio del 2° quarto!

Segui la diretta della partita Virtus Bologna-Treviso, valida per la Serie A basket 2026. La partita si sta svolgendo con i padroni di casa in vantaggio all’inizio del secondo quarto. Rimani aggiornato sugli sviluppi in tempo reale, con dettagli sui falli e le azioni salienti. Clicca qui per seguire la partita in diretta e ricevere tutte le informazioni più recenti. LIVE Virtus Bologna-Treviso 28-19, Serie A basket 2026 in DIRETTA: padroni di casa in vantaggio all’inizio del 2° quarto!

Segui la diretta della partita tra Virtus Bologna e Treviso, valida per la Serie A 2026. La sfida si svolge in un clima di equilibrio, con i padroni di casa che all’inizio del secondo quarto si trovano in vantaggio. Aggiorna costantemente per conoscere gli sviluppi del match e i punteggi aggiornati in tempo reale. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. HT: Virtus Olidata Bologna-Nutribullet Treviso Basket 48-29 Alston Jr 14, Morgan 13, Diouf 10 x.com SI PARTE A BOLOGNA C'è Virtus-Treviso Live: https://www.pianetabasket.com/legabasket-serie-a/virtus-bologna-contro-treviso-dove-in-tv-preview-diretta-i-12-di-ivanovic-19-00-352221 - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.