LIVE Virtus Bologna-Treviso 48-29 Serie A basket 2026 in DIRETTA | al via il 2° tempo!

Segui in tempo reale il secondo tempo della partita Virtus Bologna-Treviso, valida per la Serie A basket 2026. Dopo il primo tempo, il punteggio è 48-29 per i padroni di casa. Aggiorna la diretta per non perdere gli sviluppi e le eventuali variazioni nel punteggio, con aggiornamenti costanti e informazioni precise sull’andamento della partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 52-34 Vola Alston che riporta subito gli emiliani di nuovo su. 50-34 Subito Makura per i veneti! 50-31 Secondo ferro per Edwards che gli dà ragione. 48-31 Palla rubata da Treviso che sblocca subito. 19:58 Si riparte a breve con il 2° tempo. Finisce qui il primo tempo! 48-29 Tripla da casa sua di Edwards che manda tutti negli spogliatoi praticamente allo scadere!!! 45-19 Schiacciata di Radosevic che non ci sta! 45-27 Contropiede velocissimo di Morgan. 43-27 12 per Niang ai liberi. Treviso ancora palla persa in attacco. Edwards alza per Niang ma interviene in maniera scomposta Makura. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Treviso 48-29, Serie A basket 2026 in DIRETTA: al via il 2° tempo! LIVE Virtus Bologna-Treviso 48-29, Serie A basket 2026 in DIRETTA: i padroni di casa dilagano nel primo tempo!

Segui la diretta della partita di Serie A Basket 2026 tra Virtus Bologna e Treviso. Nel primo tempo, i padroni di casa hanno preso un vantaggio consistente, chiudendo con un punteggio di 48-29. Qui troverai aggiornamenti in tempo reale sui momenti salienti e sull'andamento dell'incontro, per rimanere informato su tutte le fasi della gara.

