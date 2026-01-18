LIVE Virtus Bologna-Treviso 48-29 Serie A basket 2026 in DIRETTA | i padroni di casa dilagano nel primo tempo!
Segui la diretta della partita di Serie A Basket 2026 tra Virtus Bologna e Treviso. Nel primo tempo, i padroni di casa hanno preso un vantaggio consistente, chiudendo con un punteggio di 48-29. Qui troverai aggiornamenti in tempo reale sui momenti salienti e sull’andamento dell’incontro, per rimanere informato su tutte le fasi della gara.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Finisce qui il primo tempo! 48-29 Tripla da casa sua di Edwards che manda tutti negli spogliatoi praticamente allo scadere!!! 45-19 Schiacciata di Radosevic che non ci sta! 45-27 Contropiede velocissimo di Morgan. 43-27 12 per Niang ai liberi. Treviso ancora palla persa in attacco. Edwards alza per Niang ma interviene in maniera scomposta Makura. Non va Morgan su assist di Ferrari da 3, Treviso riparte ma non concretizza. Altra palla conquistata da Bologna. 42-27 In lunetta Radosevic dopo aver subito un gratuito. 22 per lui. 42-25 Pajola per Diouf dopo averlo liberato in maniera spettacolare. 🔗 Leggi su Oasport.it
