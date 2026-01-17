LIVE Short track Europei 2026 in DIRETTA | azzurri nella tana degli olandesi test pre-olimpico per Arianna Fontana

Benvenuti alla diretta della seconda giornata degli Europei di short track 2026. Seguiremo le gare degli azzurri, in un confronto importante con gli olandesi, e il test pre-olimpico di Arianna Fontana. Rimanete aggiornati sugli sviluppi in tempo reale attraverso questa pagina.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata degli Europei di short track 2026. Sul ghiaccio di Tillburg (Olanda) si fa sul serio in vista degli imminenti Giochi Olimpici di Milano-Cortina, con la spedizione italiana che vuole alzare i giri del motore nella tana degli olandesi. Dopo lo splendido venerdì in cui l’Italia ha praticamente piazzato tutti gli atleti e le staffette in semifinale, la squadra tricolore cercherà di cogliere le prime medaglie. Nei 1500 metri maschili Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali e Luca Spechenauser saranno impegnati nelle semifinali, mentre nella distanza più breve (500 metri) quest’ultimo dovrà passare per i ripescaggi, con gli altri due azzurri già ai quarti. 🔗 Leggi su Oasport.it

