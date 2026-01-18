LIVE Sci di fondo 10 km tc Oberhof 2026 in DIRETTA | tra poco le donne rivivi la grande gara di Elia Barp

Segui in diretta la gara di sci di fondo 10 km tc Oberhof 2026. Tra poco le donne scenderanno in pista, con Elia Barp tra le protagoniste. Aggiorna la pagina per gli ultimi dettagli e risultati in tempo reale, mentre ti prepari a vivere un evento importante del circuito internazionale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:50 Favorita forse addirittura Jonna Sundling, che oramai è una distance di primissimo livello in classico, viste anche le assenze. Occhio soprattutto a Moa Ilar però! 12:47 Presenti anche le sprinter Monsorno e Cassol, per loro poco più di un allenamento agonistico, mentre Iris de Martin Pinter vuole dimostrare anche oggi che la condizione è ottima. 12:45 Dopo la gran prova di Elia Barp, Caterina Ganz ci prova nella sua tecnica e nella sua gara! 12:36 Pochi minuti e prenderà il via la prova femminile a tecnica classica da Oberhof (GER). Si chiude qui la Diretta LIVE di una divertente e positiva per l’Italia 10km maschile di Oberhof (GER), a più tardi per la gara donne, che partirà alle 12:55! 11:50 CLASSIFICA FINALE 10km TC OBERHOF (GER) Martin Løwstrøm NYENGET (NOR) 21’09?1. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui in diretta la gara di sci di fondo 10 km tc Oberhof 2026, con aggiornamenti in tempo reale. Elia Barp si classifica quarto, tra tre italiani nei primi dieci. Restate con noi per aggiornamenti costanti e analisi sull’evento, mentre i partecipanti norvegesi si riducono a quattro atleti. Resta aggiornato per tutte le novità sui Giochi in corso.

Segui in tempo reale la gara di sci di fondo 10 km a Oberhof 2026. L'evento vede la partecipazione di atleti italiani come Elia Barp, Pellegrino e Graz, con aggiornamenti sui risultati e le posizioni di gara. La diretta offre uno sguardo immediato sull'andamento delle competizioni, permettendo di rimanere informati sui protagonisti e sui loro piazzamenti. Rimani con noi per aggiornamenti continui e dettagli sulle prestazioni di oggi.

Proponiamo i risultati ottenuti in Coppa del Mondo e in altre gare internazionali oggi (sabato 17 gennaio) dagli atleti FVG. __________ COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO 25 Davide Graz (Sprint tc, Oberhof-GER) BIATHLON 34 Nicola Romanin (Sprint, Ruh

